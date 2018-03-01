Среди принятых по квоте беженцев работают десять человек

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Из принятых Эстонией в рамках первой миграционной программы ЕС взрослых беженцев ходят на работу или занимаются предпринимательством десять человек. Директор по политике международной защиты Министерства социальных дел Трийн Рааг сказала BNS, что число работающих принятых по квоте беженцев постоянно меняется. По данным министерства, десять взрослых принятых по квоте беженцев ходят на работу или связаны с предпринимательством. Кроме того, среди взрослых принятых по квоте беженцев есть люди, продолжающие получать высшее образование.

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Работающие беженцы преимущественно заняты в сфере обслуживания. По словам Трийн Рааг, они также работают, например, посудомойщиками, поварами, помощниками повара, персоналом автомойки и монтировщиками мебели. Рааг добавила, что многие из них намерены в будущем открыть собственное предприятие питания.

Всего Эстония приняла в рамках миграционной программы ЕС за 2015 год 206 человек, 98 из принятых Эстонией по квоте беженцев совершеннолетние, а 108 дети. Из них 141 человек из Греции, 59 человек из Турции и шестеро из Италии. По данным МВД, из них 88 находятся за пределами Эстонии.

Прибывшие на этой неделе в Эстонию 18 сирийцев — это последние принятые по квоте беженцы, прибывшие в Эстонию в рамках принятой в 2015 году миграционной программы ЕС.

BNS