+Галерея. Борьбу соцдемов за Ида-Вирумаа возглавит глава силового ведомства

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В минувшую субботу состоялось собрание ида-вируского округа Социал-демократической партии Эстонии, привлекшее к себе дополнительное внимание и членов партии, и прессы основным пунктом повестки: выборы председателя округа. Строго говоря, вопрос был главным образом в персоне - на этот пост свою кандидатуру выдвинул министр внутренних дел Андрес Анвельт, являющийся также членом правления СДПЭ.

Андрес Анвельт: «У Ида-Вирумаа есть потенциал стать локомотивом развития Эстонии, но для этого нужна политическая воля. У меня она есть».

«Действительно занимались»

Собрание прошло в нарвском здании Ида-Вируского центра профессионального образования, в нем также принял участие председатель партии Евгений Осиновский.

Кандидатура Андреса Анвельта на пост председателя округа была единственной. Тем не менее г-н кандидат подготовил довольно обстоятельную речь, по сути являющуюся кратким обзором того, что сделано соцдемами в регионе, что тормозит его развитие и что следует предпринять, чтобы «сердца Нарвы и Эстонии, Ида-Вирумаа и Европы бились в такт». По высказанному Анвельтом мнению, «лишь социал-демократы действительно занимались проблемами региона на протяжении многих лет».

В заслугу себе соцдемы ставят то, что они не поддержали отказ от миграционных квот, что увеличивает шансы местных работоискателей найти себе работу; в их активе также создание предназначенной Ида-Вирумаа программы поддержки рабочих мест (в итоге на работу было принято 500 человек), рост зарплаты учителей и воспитателей региона на 15 %, появление стипендии на курсы повышения квалификации и языковое обучение через Кассу по безработице (воспользовалось уже более 1000 человек, большинство — из Ида-Вирумаа), значительное уменьшение количества детей «серопаспортников», не имеющих гражданства и пр.

Нашлось на собрании место и для самокритики — Евгений Осиновский, рассказывая о том, как действовали соцдемы в масштабе всей страны, признал, что ошибки с их стороны были. В то же время заметил, что повышение акцизов на алкоголь, из-за которого соцдемам достается больше всего, не стоит рассматривать только с позиции потери государством части доходов. Главный результат упомянутых мер скажется позже — это здоровье жителей страны.

Курируют соцдемы

Андрес Анвельт отметил, что большинство проектов, столь важных для Нарвы, курируют именно министры-соцдемы (строительство Дома эстонского языка и Нарвского колледжа Академии внутренней безопасности, развитие сети троп здоровья, новый центр культуры и творчества «Свободная сцена») и заверил, что они будут доведены до конца.

Также будет запущена программа съемного жилья, чтобы молодым семьям было где жить в Ида-Вирумаа, приведены в порядок Нарвская и Ида-Вируская центральная больницы. В 2021 году, напоминает Андрес Анвельт, жилезнодорожное сообщение Таллинн-Нарва ускорится — добраться в пункт назначения можно будет через 2 часа. Оживление деловой среды соцдемы видят в большем привлечении мелких предпринимателей, укреплении чувства уверенности у инвесторов - через повышение уровня социальной безопасности, появление эффективных программ трудовой занятости, через стабильное политическое управление, низкий уровень коррупции и общественный порядок.

Впрочем, столь привлекательные идеи не исчерпывают всех намерений соцдемов. Андрес Анвельт призвал однопартийцев участвовать в создании новой программы социал-демократов, которая была бы лучшей, чем прежняя.

Борьба начинается

Эта программа, как нетрудно догадаться, потребуется соцдемам для работы по выборам в Рийгикогу, до которых остается год. Да и кадровый «ход конем» - направить в Ида-Вирумаа силового министра с довольно хорошей у русскоязычных жителей репутацией (кстати, внука революционера Яна Анвельта) - нельзя рассматривать в отрыве от предстоящей кампании.

Правда, в интервью нашей газете г-н Анвельт заверил, что будучи избранным на пост руководителя отделения, он сумеет не переходить границ своей должности и будет действовать в Ида-Вирумаа исключительно как политик. О своих главных политических конкурентах, центристах, г-н Анвельт чуть ранее отозвался следующим образом:

- В Нарве и во многих других городах и волостях северо-востока жизнь прекратила развиваться из-за местной стагнирующей и, увы, коррумпированной центристской власти. Нужны перемены. Нужна здоровая политическая конкуренция.

Поведет за собой

В итоге глава МВД Андрес Анвельт единогласно был избран председателем ида-вируского округа SDE, приняв таким образом эстафету от Этти Кагаров, бывшей старейшины волости Кохтла (ныне директор Музея шахты). Это означает и то, что г-н министр почти со стопроцентной вероятностью откроет список соцдемов в этом регионе на парламентских выборах 2019 года.

В кулуарах упоминалось имя еще одного возможного успешного кандидата от SDE — не состоящей в ее рядах Катри Райк. На реплику одного из участников собрания, как бы ида-вирусцам не проголосовать за таких парламентариев, которые забудут дорогу к своим избирателям вскоре после выборов, г-н Анвельт отметил, что он уже много лет связан с регионом не только по работе (прежде всего на посту главы криминальной полиции), но и семейными корнями.

Наша справка:

На парламентских выборах 2015 года социал-демократы показали в Ида-Вирумаа второй после центристов (59 %) результат, набрав 14, 3 % голосов. На местных выборах 2017 года соцдемы получили только 3-е место: 5,4 % голосов (центристы — 52,9%).

Татьяна Завьялова