Скончался британский астрофизик Стивен Хокинг

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Как передаёт ERR, известие о смерти пришло утром в среду 14 марта. "Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался", - цитируют британские СМИ заявление детей Хокинга Люси, Роберта и Тима.

На фото: полвека Стивен Хокинг провёл в инвалидной коляске

Хокинг считался самым известным физиком-теоретиком нашего времени. Его книга "Краткая история времени", вышедшая в 1988-м году, стала международным бестселлером, сделав Хокинга одним из самых известных деятелей науки со времен Альберта Эйнштейна. В начале 1960-х годов у Хокинга начали проявляться признаки бокового амфио-трофического склероза, что в результате привело к параличу.

Вопреки предсказаниям врачей, которые утверждали, что Хокингу осталось жить несколько лет, он прожил с этой болезнью более 50-ти лет.

ERR