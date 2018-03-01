За последние месяцы яйца только дорожали

Дата публикации: Вчера, 17:52 Просмотрено: 88

Как сообщает ERR, в последние месяцы в магазинах Эстонии цены на яйца заметно выросли. По словам производителей и торговцев, это связано не с приближающимися пасхальными выходными, а со скандалом с зараженными яйцами, вспыхнувшим летом прошлого года в Европе.

Член правления компании DAVA Foods Estonia AS Владимир Сапожнин сказал:

"На самом деле подорожание началось осенью, так как в августе в Европе разразился масштабный скандал – фипронил в куриных яйцах обнаружили в 14 странах ЕС. Осенью в Европе не хватало 25 млн кур-несушек, что повлекло повышение стоимости яиц, прежде всего, в Германии, куда поставляли достаточно много яиц из Нидерландов и Бельгии".

Сапожнин считает стоимость яиц не высокой, а справедливой. Он пояснил, что если посмотреть на цены в магазинах и рассчитать стоимость десятка яиц на основании цены за килограмм, то килограмм яиц в магазине стоит примерно 2,6-2,7 евро.

ERR