Умер Олег Табаков

Дата публикации: Вчера, 15:45 Просмотрено: 214

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу его театра.

Актер умер в окружении семьи в госпитале.

Россия. Москва. 4 октября 2017. Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова и театра "Табакерка" Олег Табаков во время встречи мэра С.Собянина с художественными руководителями московских театров. Сергей Савостьянов/ТАСС/Предоставлено Фондом ВАРП

Табаков несколько месяцев находился в больнице. В конце декабря актера ввели в искусственную кому для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Вскоре артист пришел в себя, но никого не узнавал. В январе артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Актера госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. Табаков известен по картинам «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова» и «Москва слезам не верит».

Источник: Лента.ру