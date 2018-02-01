Генсек Партии реформ Тынис Кыйв подал в отставку

Дата публикации: Вчера, 14:40 Просмотрено: 78

Генеральный секретарь Партии реформ Тынис Кыйв сообщил в пятницу на заседании правления партии, что покидает должность и до вступления в должность нового генсека его обязанности будет исполнять заведующая штаб-квартирой Партии реформ Эне Каупс.

Кыйв сообщил, что покидает должность генерального секретаря в соответствии с договоренностью с действующим председателем партии Ханно Певкуром и будущим председателем Каей Каллас, сообщил BNS пресс-секретарь партии. До вступления в должность нового генерального секретаря, его обязанности будет исполнять заведующая штаб-квартирой Партии реформ Эне Каупс.

«26 февраля стало известно, что единственным кандидатом на место председателя является Кая Каллас. Это означает, что она в любом случае станет председателем Партии реформ. Менее чем через год состоятся парламентские выборы. Вполне понятно, что для этого Кая Каллас желает собрать собственную команду, начиная с генерального секретаря», - прокомментировал Кыйв.

«Как у меня в свое время, так и у нового председателя партии есть право собрать свою команду. Всем ясно, что единственным кандидатом на место председателя партии является Кая Каллас», - сказал Ханно Певкур.

По словам Каи Каллас, генеральному секретарю предложили расторгнуть договор. «Стержнем новой команды будет новое избираемое правление и парламентская фракция, в которую входит 30 членов, а также сильные региональные отделения по всей Эстонии, которые будут получать помощь из главного офиса партии. Все ради единой цели, чтобы составить хорошее и осуществимое видение будущего Эстонии», - отметила Каллас

Выборы председателя и правления Партии реформ пройдут 14 апреля.

BNS