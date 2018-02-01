Трамп подтвердил готовность встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп считает большим прогрессом достигнутые с КНДР договоренности о начале работы над денуклеаризацией, но санкции пока будут сохраняться, передает ТАСС.

"Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации с представителями Южной Кореи, а не просто о заморозке [ядерной программы]. Кроме того, никаких ракетных испытаний Северной Кореей на протяжении всего этого периода", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее советник по национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён объявил, что Дональд Трамп принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына провести двусторонние переговоры. Историческая встреча должна произойти до мая 2018 года.

Позднее в Белом доме заявили, что США не согласятся ни на что, кроме полной денуклеаризации КНДР. Об этом сообщил в четверг представитель американской администрации на специальном брифинге для журналистов, отметив, что возможность проведения проверки "идет рука об руку с любым приемлемым соглашением по необратимой денуклеаризации Северной Кореи".

"Это результат, которого ожидает весь мир, о чем свидетельствуют все [посвященные КНДР] резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал он, уточнив, что Трамп тесно сотрудничает с Японией и Южной Кореей по вопросу урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

В своем выступлении представитель Белого дома также уточнил, что Ким Чен Ын передал президенту Трампу через Чон Ый Ёна устное, а не письменное послание с предложением о встрече.

Трамп подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

Между тем Дональд Трамп подтвердил свою готовность встретиться с главой КНДР. Об этом он сообщил по телефону премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

"В ходе телефонного разговора президент Трамп рассказал, что готов встретиться с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном", - сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. По его словам, в ходе беседы Трамп подчеркнул, что прогресс в ситуации вокруг КНДР был достигнут благодаря давлению, которое оказывает на Северную Корею международное сообщество.

В свою очередь, Синдзо Абэ рассказал, что в апреле нанесет в США визит, в ходе которого обсудит проблему КНДР с американским лидером.

Cитуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска северокорейская сторона объявила, что ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В начале декабря администрация Белого дома заявила о невозможности проведения каких-либо переговоров с КНДР до тех пор, пока Пхеньян "в корне не изменит свое поведение". Тогда же, однако, госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, подчеркнул, что США готовы к переговорам с КНДР по ядерной проблеме без предварительных условий и не стремятся к войне. Глава Госдепа также отметил, что США рассчитывают на поддержку России в реализации санкций: он обсуждает с главой МИД Сергеем Лавровым сокращение числа работающих в РФ северокорейцев.

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