Лавров назвал "нагнетанием истерики" заявления о причастности РФ к отравлению Скрипаля

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Глава МИД РФ Сергей Лавров, находящийся с официальным визитом в Эфиопии, прокомментировал историю с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он назвал голословными обвинения в адрес России в причастности к преступлению и заявил о готовности Москвы содействовать расследованию.

"Что касается вопроса, который вы задали [об обвинениях РФ в убийстве Скрипаля], мы не слышали ни единого факта, мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда", - заявил, отвечая на вопрос журналиста, на пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом министр, слова которого приводит "Интерфакс".

"Это несерьезно, это чистой воды пропаганда, чистой воды нагнетание истерики и истерии", - подытожил Лавров (цитата по РИА "Новости").

"Такие вопросы, если есть заинтересованность в нашем содействии расследованию, если искренне нужна помощь со стороны России, то мы будем готовы рассмотреть такую возможность, если у нас есть соответствующие данные", - отметил Лавров.

Министр заявил, что для запроса необходимо "не бежать на телевидение с голословными обвинениями, а обращаться профессионально по имеющимся каналам по линии правоохранительных органов".

"Я смотрю телевидение, от этого никуда не уйдешь, но тут уже проводят параллели со смертью [экс-сотрудника ФСБ Александра] Литвиненко тоже в Соединенном Королевстве. Я хочу напомнить, что гибель Литвиненко, которую также валили на Российскую Федерацию, так до конца и не расследована", - сказал Сергей Лавров.

5 марта сотрудники полиции британского Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позже стало известно, что речь идет об экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии. Пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как критическое.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году. В 2006 году он был осужден в России по обвинению в госизмене и шпионаже в пользу британских спецслужб.

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