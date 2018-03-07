Трамп решил засудить Калифорнию

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Министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал в суд на американский штат Калифорния из-за его законов о городах-убежищах для мигрантов. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно иску, власти намерены заблокировать три закона и заставить штат сотрудничать по иммиграционным вопросам. В частности, оспариваются положения, запрещающие полицейским спрашивать людей о гражданстве или участвовать в действиях федеральных служб. В администрации президента США Дональда Трампа считают, что местные законы являются неконституционными и не позволяют агентам выполнять свою работу.

В течение дня 7 марта генпрокурор намерен встретиться с сотрудниками правоохранительных органов штата. «Минюст и администрация Трампа будут бороться с этими несправедливыми, нечестными и неконституционными мерами, — говорится в подготовленной речи Сешнса. — Я верю, что мы выиграем».

Калифорнийские законы были приняты после обещаний президента усиленно депортировать нелегально живущих в США людей. Согласно одному из них, работодателям запрещено давать иммиграционным агентам доступ к рабочим местам сотрудников или просматривать их дела без повестки в суд или ордера. Это сделано, чтобы предотвратить рейды на офисы. Другой запрещает местным властям заключать контракты на задержание нелегалов с коммерческими организациями и Иммиграционной и таможенной полицией.

Агентство отмечает, что иск — новый виток в напряженных отношениях Калифорнии и администрации. Ранее штат уже выступал против введения налогов на марихуану и отказывался помогать федералам депортировать иммигрантов. Сешнс же намерен прекратить финансирование структур, которые откажутся сотрудничать.

Как отмечается, в 2010-м Верховный суд уже постановил, что иммиграционная политика федерального правительства важнее, чем местного. Тогда он заблокировал большую часть закона штата Аризона.

Осенью 2017-го Трамп отменил указ Барака Обамы о порядке получения гражданства детьми-нелегалами. Программа «Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов» (DACA) позволяла получить отсрочку от возможной депортации детям нелегальных мигрантов, в основном из латиноамериканских стран, которые прибыли в США до того, как им исполнилось 16 лет. По данным на 2016 год, этим воспользовались около 750 тысяч человек, половина из которых проживала в Калифорнии и Техасе.

Lenta.ru