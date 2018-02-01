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В миреРоссийский транспортный самолет разбился в Сирии, 32 человека погибли

Дата публикации: Сегодня, 16:28 Просмотрено: 121

Российский транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии при заходе на посадку, 32 человека погибли.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

 

Российский транспортный самолет разбился в Сирии, 32 человека погибли

Источник: РИА "Новости"

 

«6 марта около 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли», — говорится в сообщении.

«Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность», — сказали в военном ведомстве. «По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было», — добавили в Минобороны РФ.

 

 

Источник news.mail.ru

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