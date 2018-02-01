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РеспубликаC 25 марта изменится расписание поездов Elron по маршруту Таллинн-Нарва

Дата публикации: Сегодня, 15:49 Просмотрено: 95

Как сообщает портал rus.err, в воскресенье, 25 марта, Эстония переходит на летнее время, и поезда Elron будут ездить по летнему расписанию. Изменения ожидаются и на линии Таллинн-Нарва-Таллинн.

 

C 25 марта изменится расписание поездов Elron по маршруту Таллинн-Нарва

 

Рейс №25 по маршруту Нарва-Таллинн станет отправляться в 10:09 вместо нынешних 10:49.

Из Таллинна в Нарву утренний поезд №220 будет отправляться в 7:07 вместо нынешних 7:53.

На летнее время переходят все страны Евросоюза, поскольку в интересах единого рынка в ЕС действует единый подход к дате и часу перехода на летнее и зимнее время.

В три часа ночи 25 марта надо будет перевести стрелки часов на один час вперед.

 

Источник: rus.err

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