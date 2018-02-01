Компания Euroapteek получила одобрение для приобретения аптек Ülikooli Apteek

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В пятницу Департамент конкуренции одобрил сделку объединения Euroapteek OÜ и Yliopiston Apteekki OÜ. В качестве следующего шага в течение этого года 13 аптек Ülikooli Apteek присоединятся к сети Euroapteek.

«Согласно заключенной 30 января и теперь получившей официальное утверждение сделке, мы расширим сеть Euroapteek суммарно до 54 аптек, к которым добавляются еще 19 аптек, действующих на основании договоров франшизы, – сказала председатель правления Euroapteek OÜ Инна Метс. – В качестве следующего шага мы планируем закрыть сделку, чтобы затем двигаться дальше в поисках способов интеграции и создания синергии между двумя сетями, идеально дополняющими друг друга на эстонском рынке».

По словам Метс, процесс интеграции аптек Ülikooli Apteek, в т.ч. объединение клиентских программ лояльности, предположительно будет завершен во второй половине этого года, после чего вся сеть продолжит работу под торговой маркой Euroapteek.

«Расширяя Euroapteek, мы стремимся предложить клиентам повсюду в Эстонии лучшую услугу, объединив для этого успешные процессы, товары и услуги двух ранее конкурировавших сетей», - добавила Метс.

Помимо объединения Euroapteek OÜ и Yliopiston Apteekki OÜ Департамент конкуренции также утвердил объединение входящей в концерн Euroapotheca оптовой фирмы Baltfarma OÜ и предприятия Medapta OÜ.

Расширение сети Euroapteek в Эстонии – часть долгосрочной стратегии концерна Euroapotheca, целью которой является занятие роли ведущей аптечной сети в Северной, Центральной и Восточной Европе. В начале февраля этого года окончательно вступила в силу сделка по приобретению концерном Euroapotheca в Швеции 189 аптек сети Apoteksgruppen.

В настоящее время группа компаний Euroapotheca располагает сетью из более чем 643 аптек в Эстонии, Латвии, Литве, Швеции, Польше и Украине.



Инна Метс,

председатель правления, Euroapteek OÜ