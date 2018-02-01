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РеспубликаПрезидент пришлет столетним эстоноземельцам на день рождения серебряную сувенирную монету

Дата публикации: Сегодня, 08:16 Просмотрено: 36

Во время юбилейного года президент пришлет на день рождения жителям Эстонии в возрасте ста лет и старше серебряную сувенирную монету.

 

Президент пришлет столетним эстоноземельцам на день рождения серебряную сувенирную монету

 

Обычно президент поздравляет всех со столетием, но в этом году люди старше ста лет также получат юбилейные монеты, сообщила канцелярия президента.

Всего монеты получит около двухсот человек.

Авторы дизайна посвященной столетию эстонского государства сувенирной монеты Маргус Кадарик и Тоомас Никлус. На монете изображен сине-черно-белый силуэт Эстонии на планете Земля. В небе — строчки из стихотворения Кристьяна Яака Петерсона: «Разве родной язык наш не может, вздымаясь к небу на крыльях народной песни, себе обрести бессмертье?»

 

BNS

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