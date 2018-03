Объявлены финалисты конкурса EY Eesti «Предприниматель года 2018»

Дата публикации: Сегодня, 10:19 Просмотрено: 98

Аудиторско-консалтинговая компания EY Eesti уже в десятый раз награждает выдающихся предпринимателей. В этом году в число финалистов эстонского конкурса «Предприниматель года» вошли девять предпринимателей, представляющие пять фирм. Победитель станет известен в марте, и в июне поедет в Монако, для того чтобы представлять Эстонию на всемирном бизнес-форуме Предприниматель года EY.

Финалисты конкурса EY Eesti „Предприниматель года 2018»:

Алексей Сницаренко (Electroair OÜ)

Индрек Лаул (Estonia Klaverivabrik AS)

Яан Лутс и Валлот Мангус (OÜ TMB Element)

Йоэль Острат, Сийм Лийвамяги и Риво Сисас (Mattias Cafe OÜ)

Мартин Виллиг и Маркус Виллиг (Taxify OÜ)

«Эстонские предприниматели за последние десять лет стали смелее. Лучше всего видны возросшие амбиции пробиться на зарубежные рынки и удержаться там», сказал партнёр EY Ранно Тингас, характеризуя финалистов. Как на международной арене, так и на конкурсе EY Eesti «Предприниматель года», успешность компании давно не оценивается только по показателям роста. «Важнее экономических показателей желание что-то вернуть обществу своей деятельностью. Чем больше предприниматель заботится о том, что происходит вокруг него, тем больше след, который он может оставить после себя», добавил Тингас.

Обладатель титула Предприниматель года EY Eesti будет объявлен на праздничном гала-концерте 15 марта. Выбор сделает жюри в состав которого входят Ааво Кокк (Catella Corporate Finance OÜ), Марика Приске (Sotsiaalministeerium), Меэлис Атонен (Tavid AS), Реэт Роос (Inspired Universal McCann OÜ), Вильяр Аракас (EFTEN Capital AS), Кайди Руусалепп (Funderbeam OÜ) и лауреаты конкурса EY Eesti «Предприниматель года 2017» Арно Кютт и Пеэп Кулд (Cleveron AS / ON24 AS).

В рамках конкурса EY Eesti «Предприниматель года» будут также отдельно отмечены предприниматели, которые внесли значительный вклад в развитие экономики Эстонии. В прошлом году премию EY получил предприниматель в сфере рыболовства Мати Ветевоол (M.V.Wool AS).

Партнёрами конкурса EY Eesti «Предприниматель года» являются Lexus, LHV, Creditinfo и Eesti Meedia.

Конкурс «Предприниматель года», или EY Entrepreneur Of The Year, является одним из самых престижных конкурсов для предпринимателей в мире, и этим титулом награждаются предприниматели в более чем 60 странах.

Ernst & Young Baltic AS является ведущей аудиторско-консалтинговой компанией в странах Балтии. В представительстве EY в Эстонии работает 110 человек. В международном контексте компания EY является одной из ведущих компаний в мире, предлагающих бизнес-консалтинг, консультации в ходе совершения сделок, аудиторские и налоговые услуги.