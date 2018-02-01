ЭР100: В юбилейный год состоится большая серия походов

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В честь 100 дня рождения Эстонской Республики в апреле начинается большая серия походов, и все желающие смогут разными способами передвижения попасть в различные уголки Эстонии. Серия походов ЭР100 будет объявлена открытой 7 апреля на походной ярмарке Matkamess.

«В юбилейный год мы хотим как можно больше людей познакомить с природой Эстонии, – сказала президент Союза походов Эстонии Ингрид Кулигина. - Каждый месяц будут проходить походы как минимум двух разных видов. Походы начнутся уже в апреле, когда мы пригласим жителей Эстонии с байдарками и каноэ на водотоки».

По словам руководителя программы организационной команды ЭР100 Маарьи-Лийзы Соэ, разные виды походов помогут увидеть очень разнообразную эстонскую природу. «Природа Эстонии вызывает эмоции, которые зачастую едут искать за границей. В честь юбилейного года мы призываем всех ходить в походы по Эстонии и испытать себя в них», – сказала Соэ.

С апреля в течение юбилейного года пройдут походы по водотокам и по заповедникам, походы с приключениями, на открытой воде, посвященные старинной культуре, велосипедные и самокатные, походы с обзором природы и собирательством, походы по болотам, автомобильные и мотопоходы, а также походы на санках и на лыжах. На свои походные тропы в августе приглашает и Центр управления государственными лесами (RMK).

«Третья ветвь походного пути RMK, которая будет готова в августе, объединит всю Эстонию в единую сеть, – сказала руководитель отдела по организации посещений RMK Марге Раммо. - «Каждый, кто вдоль и поперек исходит все тропы, увидит разнообразную и неповторимую природу Эстонии и познакомится с историей, поймет, где корни эстонцев».

Серию походов ЭР100 организуют Эстонский союз походов, организационная команда ЭР100 Государственной канцелярии и Центр управления государственными лесами. Серия походов будет объявлена открытой на походной ярмарке Matkamess, которая пройдет 7 апреля и на которой можно будет поближе познакомиться с возможностями походов. Предварительная регистрация на походы начнется 24 марта.

BNS