Женщины могут занимать в Силах обороны Эстонии все должности - Террас

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Женщины могут занимать в Силах обороны Эстонии все должности, сказал командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.

«Эстония слишком маленькая страна, чтобы исключать из государственной обороны половину нашего населения. Это касается и Сил обороны — у нас нет специальностей или подразделений, где участие женщин было бы запрещено или ограничено по признаку пола. Женщины не должны быть только медиками или связными, они могут занимать все должности в Силах обороны», - подчеркнул Террас в преддверии проходящей в четверг конференции «Женщины, мир и безопасность».

Террас подчеркнул, выступая на открытии конференции, что Силы обороны Эстонии построены на идеологии народной армии.

«Мы действуем для народа, созданы народом и сами являемся частью этого народа. Мы не должны по какой-либо причине лишать половину населения Эстонии привилегии быть полноценной и функционирующей частью государственной обороны Эстонии», - сказал генерал.

В то же время, Террас отметил, что изменение гендерных ролей в эстонском обществе оказалось сложнее, чем ожидалось, и что в последнем десятилетии не было существенно прогресса.

«Изменения действовавших тысячи лет гендерных ролей таким образом, чтобы это изменение стало органичным и нормальным, не так просто достичь с помощью деклараций, законов или отчислений средств, как нам кажется», - сказал он.

«На самом деле это абсурд. Мальчики и девочки вместе ходят в детский сад, школу, университет, все остальные места, а когда доходит до службы в Силах обороны внезапно оказывается, что так не принято. Но это потому, что нас так воспитали дома», - сказал генерал.

«Дом и школа — эти те места, где эти роли поддерживаются», - сказал Террас.

По словам генерала, гендерные роли приняли как мужчины, так и женщины. В то же время, он подчеркнул, что на данный момент у Сил обороны иные потребности, поскольку мужчин мало и вместе с характером войн изменились и потребности в навыках.

«Женщины, поступающие на службу, пытаются быть мужчинами и показать, что они равны с мужчинами или похожи на них. Но мы нуждаемся не в мужских, а в женских навыках и знаниях, с которыми мужчинам, вынужден признать, сложно справиться», - сказал он.

По словам Терраса, сейчас больше не воюют в окопах и война все в большей мере охватывает гражданское население, в том числе женщин.

«Сейчас женщины все чаще становятся сторонами конфликта, часто пострадавшими сторонами. Но мы должны также понять, что именно женщины позволяют нам в Силах обороны шире взглянуть на роль женщин и детей в конфликтах и на то, как лучше с этим справиться, как нам лучше защитить гражданское население. Это безусловно важная тема», - подчеркнул он.

По словам Терраса, нужно обсудить, «как мужчины могли бы вместе с женщинами лучше справляться в Силах обороны с тем мышлением иного рода, в которым мы и нуждаемся».

«Нам не нужны бесполые люди..., но женский взгляд и чтобы мужчины приняли, что женщины думают и действуют иначе, как они делают дома, в школе, университете. Это нормально, понимать и принимать это разумно».

«Мы должны попытаться объяснить мужчинам, что женщины нужны эстонской государственной обороне в качестве женщин и что чем больше женщин в будущем будет участвовать в государственной обороне Эстонии, тем лучше, чем лучше у нас получится рассматривать эти проблемы без средневекового лютеранского взгляда, тем лучше для всех нас», - сказал Террас.

Организованная эстонским обществом НАТО третья международная конференция «Женщины, мир и безопасность» в этом году посвящена опыту Северных стран по вовлечению женщин в вооруженные силы, военные конфликты и постконфликтные действия. На конференции будут говорить о гендерной перспективе и военной эффективности в вооруженных силах в Норвегии, Швеции и Финляндии, а также спецоперациях, в которых участвуют женщины.

Конференцию открыл генерал Террас. С главным докладом выступила советник по гендерным вопросам международного военного штаба НАТО, председатель комитета по гендерной перспективе НАТО полковник-лейтенант Магдалена Дворакова. На конференции выступят эксперты из семи стран. Представлены Финляндия, Швеция, Норвегия, Исландия, Бельгия, Германия и Эстония.

Вторая часть конференции посвящена вызовам и возможностям в Силах обороны Эстонии, связанным с карьерой женщин в действующих вооруженных силах и добровольных организациях гособороны.

В конференции участвует около 120 человек из 13 стран, в том числе Китая, Украины, Великобритании и США.

BNS