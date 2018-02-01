Артисты театра «Эстония» отправились в Ригу, чтобы завоевать сцену Латвийской Национальной оперы

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Танцоры балета, оперные певцы и оркестр театра «Эстония» выехали сегодня в Ригу, чтобы на три дня поменяться сценой с Латвийским театром оперы и балета. На праздничном гала-концерте в Риге завтра будут присутствовать президенты Латвии и Эстонии.

Национальная опера «Эстония» и Латвийский театр оперы и балета обменяются сценами на три дня, чтобы отпраздновать 100-летние юбилеи обеих республик, а также представить своё искусство публике соседнего государства.

Костюмы и музыкальные инструменты были сегодня упакованы, a театральная труппа в составе почти 200 человек отправилась автобусами Lux Express от театра «Эстония» в Ригy, чтобы уже уже сегодня вечером завоевать сцену Латвийской Национальной оперы.

Гастрольные представления театра «Эстония» пройдут в Риге с 27 февраля по 1 марта. В эти же дни в театре «Эстония» выступят артисты Латвийского театра оперы и балета.

Труппу театра «Эстония» в Ригу доставит автобусная компания Lux Express, которая предоставила в распоряжение артистов самые удобные и безопасные автобусы во всём Балтийском регионе.

Lux Express