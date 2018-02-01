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В миреЕвропу охватили сибирские морозы

Дата публикации: Сегодня, 15:18 Просмотрено: 77

Европа по-прежнему охвачена сибирскими морозами, из-за которых уже погибли от переохлаждения как минимум 24 человека, а побережье Средиземного моря покрыл снег.

 

Европу охватили сибирские морозы

 

В Германии в ночь на среду температура воздуха понизилась местами до 24, а в Эстонии до 29 градусов мороза.

Польша сообщила о по крайней мере девяти, а Франция о четверых погибших из-за морозов. В Литве от переохлаждения погибли пять человек, в Чехии трое, в Румынии двое, в Италии один человек. Большая часть погибших были бездомными. В морозы для бездомных в городах открываются ночлежные дома.

По прогнозу, в среду морозы сохранятся. В северной части Франции ожидается до 12 градусов мороза, а в южной части страны, обыкновенно отличающейся мягким климатом, до шести градусов мороза. В Испании по сообщению службы погоды ожидается продолжение снегопадов.

BNS

 

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