Касса по безработице заключила в Ида-Вирумаа три новых соглашения о сотрудничестве

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Вчера и сегодня председатель правления Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел подписал в Ида-Вирумаа соглашения о сотрудничестве с тремя предприятиями: Noorus OÜ, OÜ Waldchnep и OÜ TNC-Components.

Председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел и член правления TNC-Components OÜ Марко Мельтер, 26.02.2018

Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк сказала, что все три предприятия Ида-Вирумаа достойны особого внимания. «Все три предприятия работают в совершенно разных сферах, но их объединяет желание расширять и развивать своё предприятие, создавая тем самым новые достойные рабочие места. Таким образом они вносят значительный вклад в людей региона и в развитие уезда».

OÜ TNC-Components является одним из самых крупных производителей мебели в Эстонии, основная сфера деятельности которого изготовление кухонной мебели и мебельных компонентов. TNC-Components остаётся верным своей сфере деятельности с момента основания предприятия в 1952 году. В 1988 году было открыто новое здание фабрики в Кохтла-Ярве. В 2007 году предприятие купило новое производственное здание, продолжая расширять успешное производство. На сегодняшний день на предприятии работает более чем 110 работников. Работодатель активно вкладывает как в развитие современных технологий, производственные помещения, так и в развитие работников. Во второй половине 2016 года касса по безработице ознакомила предприятие с мерами по пособию на создание нового рабочего места. TNC-Components увидело для себя новую возможность и после множества совместно организованных вербовочных мероприятий и пробных дней, предприятие трудоустроило на работу 41 человека. Из них 17 человек также поступили на обучение, организованном на рабочем месте, в Ида-Вирумааский центр профессионального образования. В 2016 году Ида-Вирумааское отделение кассы по безработице выбрало TNC-Components работодателем года.

Noorus OÜ – это молодое предприятие, впервые отель открыл свои двери осенью 2014 года. В отеле, находящемся на легендарном песчаном пляже Нарва-Йыесуу, располагаются 114 полностью оснащённых комнат, конференц-центр, a’la carte ресторан на 130 мест и самый большой в Эстонии SPA-комплекс с 14 саунами. Через три года, т.е. осенью 2017 года, открылся второй отель Noorus OÜ под названием Liivarand, куда при сотрудничестве кассы по безработице набрали новый персонал. С января 2016 года с предприятием было заключено 30 договоров на выплату заработной платы, из которых 24 договора были заключены в рамках программы по созданию нового рабочего места, а также 36 договоров на трудовую практику. После успешно пройденной трудовой практики люди устраиваются на работу. Noorus OÜ является очень надёжным партнёром и ответственным работодателем, которые предлагает своим работником современные условия труда и инвентарь для работы, а также хороший мотивационный пакет.

Председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел и член правления Noorus OÜ Филипп Должков, 27.02.2018

OÜ Waldchnep является постоянно развивающимся предприятием по производству электромоторов, которые используются во всём мире. Сотрудничество этого предприятия и кассы по безработице началось в 2010 году. OÜ Waldchnep является примечательным работодателем в Нарве. Предприятие мотивирует работать и тех людей, которые долгое время не были на рынке труда. OÜ Waldchnep является также партнёром кассы по безработице по оказанию услуг пробной работы, трудовой практики и пособию на выплату заработной платы, которые необходимы именно для того, чтобы трудоустроить долговременных безработных. Благодаря использованию услуг кассы по безработице и организации вербовочных мероприятий, было создано 27 новых рабочих мест. С 2013 года было заключено 95 договоров на выплату заработной платы, из которых 31 договор был заключён в рамках программы по созданию рабочего места. С предприятием было заключено 146 договоров об оказании услуги трудовой практики, и в трёх случаях использовалась услуга работы с опорным лицом. В 2015 году Ида-Вирумааское отделение кассы по безработице выбрало OÜ Waldchnep работодателем года.

Председатель правления кассы по безработице Меэлис Паавел и член правления Waldchnep OÜ Ааре Пихельгас, 27.02.2018

Вместе с заключёнными в эти дни соглашениями, на сегодняшний день у кассы по безработице заключены соглашения о сотрудничестве с 43 работодателями. Касса по безработице начала заключать соглашения о сотрудничестве в 2012 году с целью достичь сотрудничества со всеми крупными предприятиями в основных сферах деятельности.