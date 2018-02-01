Eesti Energia: стоимость электричества в этом году вырастет

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Как сообщает rus.err.ee, концерн Eesti Energia подвел итоги прошлого года. Чистая прибыль госпредприятия составила 101 млн евро. В 2017 году энергетическая компания произвела рекордный за последние 4 года объем электричества — почти 10 тераватт-часов. Для сравнения, общее количество выработанной в Эстонии электроэнергии превысило 11 тераватт-часов, что на четверть больше потребностей страны. Излишки были проданы за рубеж.

Средняя рыночная стоимость электричества в Эстонии в 2017 году осталась на уровне предыдущего года. Однако в наступившем году ожидается рост цен. Комментирует председатель правления концерна Eesti Energia Хандо Суттер: rus.err.ee.