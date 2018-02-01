Дочь Керсти Кальюлайд: мама отмечает этот день рождения поистине всей душой

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Как сообщает rus.err.ee, в числе гостей на праздничном приеме в Тарту по случаю 100-летия Эстонской Республики была и дочь президента Кальюлайд - Силья Мярдла, которая пришла на прием в национальном костюме своей матери.

"То, чему мама научила - всегда со мной, но этого не замечаешь. Больше всего, наверное, от мамы я усвоила менталитет работящего человека", - рассказала Силья Мярдла корреспонденту ETV Ану Вяльба.

На вопрос корреспондента, не видит ли она себя в будущем по примеру мамы в роли президента, Мярдла ответила, смеясь: "Пока нет такого плана".

О своей маме, президенте Кальюлайд, Силья Мярдла сказала так: "Она действительно по-настоящему гордится Эстонией. Она точно считает этот день рождения - очень важной датой и отмечает его поистине всей душой".

rus.err.ee