Выпущенные к столетию Эстонской республики сувенирные монеты распроданы

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Выпущенные к столетию Эстонской республики сувенирные монеты на сегодняшний день распроданы, по оценке Банка Эстонии, интерес к сувенирным монетам оказался выше предполагаемого, сообщает в пятницу портал новостей вещания.

По словам заведующего отделом наличности центробанка Райта Роосве, желающих стать обладателями раритетных монет оказалось больше, чем их было выпущено. «Мы и в самом деле не могли предвидеть такой ажиотажный интерес людей. По всей видимости, такой высокий интерес был подогрет и исключительно ярким национальным праздником, юбилеем Эстонской республики», - отметил Роосве.

В четверг в продажу поступили золотые и серебряные памятные монеты, посвященные столетнему юбилею Эстонской Республики, сообщил портал, отметив, что желающим приобрести ценные сувениры пришлось померзнуть. Многие пришли еще задолго до открытия, а очередь из почти полутысячи желающих купить монеты растянулась на десятки метров.

На золотой монете изображены национальный цветок василек и старейшие эстонские геометрические орнаменты, которые символизируют абсолютное счастье, развитие и гармонию.

Такой сувенир обойдется в 300 евро. На серебряной монете изображен силуэт Земли в сине-черно-белом цвете и стоит она 40 евро.

Золотые монеты были выпущены тиражом в 3000 и серебряные — 7000 монет.

Каждому покупателю на руки продавали по две золотые монеты, по пять серебряных и по одному комплекту монет.

BNS