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100 лет Эстонской Республике+Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 10:57 Просмотрено: 472

Сегодня, 24 февраля, в Северном дворе Нарвского замка нарвитяне приняли участие в традиционной праздничной церемонии поднятия флага. Флаг был поднят с восходом солнца в 7.18.

 

+Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве

 Фото: Елена Полуэктова 

В Северном дворе собралось огромное количество народа. На церемонии выступили министр внутренних дел Андрес Анвельт, мэр города Тармо Таммисте и представители церкви. Произнесла торжественную речь гимназистка Нарвской Кесклиннаской гимнизии Полина Петрова, победившая в конкурсе ораторов, посвященного 100-летию Эстонской Республики. Государственный гимн прозвучал в исполнении духового оркестра, хора мальчиков и хора «Вдохновение» Нарвской хоровой школы. Ансамбли «Päikeseratas» и «Jun-ost» украсили программу национальной хореографией.

Символичной кульминацией церемонии стал запуск в небо 100 сине-чёрно-белых воздушных шаров, после чего гостям предложили праздничный утренний кофе.

 

Фотогалерея: Елена ПОЛУЭКТОВА

 

Галерея

+Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве +Галерея. Как проходила церемония поднятия флага в Нарве

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