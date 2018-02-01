В субботу в Эстонии вывешиваются государственные флаги

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24 февраля - день рождения государства - является в Эстонии знаменательным днем. Государственный флаг поднимают все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые лица, сообщила госканцелярия. Флаг могут поднять и все остальные.

Флаги вывешивают не позднее восьми утра и спускают на закате. Если флаг не спущен, в темное время суток он должен подсвечиваться.

Утро столетия ЭР начнется в 7.33 с торжественного поднятия государственного флага. Ранним утром 24 февраля Рийгикогу приглашает всех желающих в Губернаторский сад на Тоомпеа, где пройдет церемония поднятия флага в честь столетней годовщины Эстонской Республики.

С речью на церемонии выступят спикер Рийгикогу Эйки Нестор и абитуриент Таллиннской реальной школы Матиас Кюбар. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики прочтет студент четвертого курса школы сценического искусства Эстонской академии музыки и театра, лауреат премии им. Вольдемара Пансо, Прийт Пылдма.

В церемонии поднятия флага примут участие президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, президент Тоомас Хендрик Ильвес, президент Арнольд Рюйтель, члены Рийгикогу и правительства, представители конституционных институтов, дипломатического корпуса и Общества эстонского флага.

В Губернаторском саду будет выстроен почетный караул из членов Кайтселийта, организации Найскодукайтсе, молодежных организаций Нооред коткад, Кодутютред скаутов, гайдов и академических организаций, а также из групп защитников флага разных обществ, объединений и школ.

В исполнении мужских хоров Общества мужской песни Эстонии и оркестра полиции и пограничной охраны прозвучат песни «Eesti Lipp» (композитор Энн Вырк, слова Мартина Липпа), «Jää vabaks, Eesti meri» (Виктор Константин Оксфорд), «Hoia, Jumal, Eestit» (композитор Юхан Аавик, слова Александра Леопольда Раудкеппа) и «Kodumaa» (Раймонд Кулль).

Церемония завершится ориентировочно в 8.10. Затем начнется праздник народного танца при участии Эстонского общества народного танца и народной музыки.

BNS