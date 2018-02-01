В праздновании столетия Красной армии в Ивангороде приняли участие и нарвитяне

Дата публикации: Вчера, 15:29 Просмотрено: 183

Как сообщает rus.err.ee, в канун Дня защитника Отечества Минобороны РФ организовало в четверг, 22 февраля, в Ивангороде масштабное празднование 100-летия создания Красной армии с демонстрацией военной техники, 30-залповым салютом, концертом военно-патриотической песни и армейскими угощениями.

Как сообщил нарвский корреспондент ERR Александр Красноумов с места события, на площадке в парке барона Штиглица собрались около 2000 жителей Ивангорода и Нарвы.

"Выставлено огромное количество техники: и самоходные установки, и реактивные установки. Российские военные даже привезли комплекс "Искандер", зенитно-ракетный комплекс С-400. Очень много вспомогательной техники, стоят палатки различных военных учебных заведений", – рассказал Красноумов.

"Два танка исполнили вальс и произвели стрельбы. Все прошло спокойно. Никаких инцидентов не было. На входе стояла военная полиция въезд на машинах был перекрыт", – добавил он.

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