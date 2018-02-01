Необходимо двигаться вперёд в вопросе туннеля Хельсинки-Таллинн

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Необходимо двигаться вперед в вопросе анализа и подготовки дальнейших шагов построительству туннеля Хельсинки-Таллинн, – к такому выводу пришла собравшаяся сегодня правительственная комиссия по экономическому развитию.

«Проект туннеля, соединяющего два города и две страны, амбициозен и уникален как по своим масштабам, так и с точки зрения потенциального воздействия. Успешная реализация проекта могла бы повысить уровень жизни обеих стран, расширить возможности делового сотрудничества и оживить рынок трудовой занятости», – подвел итоги сегодняшней встречи премьер-министр Юри Ратас.

«В целях принятия наилучшего решения должны пройти развёрнутые общественные дебаты по этой теме – как в Эстонии, так и в Финляндии. Не менее важно, чтобы все этапы были основаны на углубленном анализе и проводились в очень тесном сотрудничестве с нашими северными соседями. В ближайшее время я планирую встретиться со своим финским коллегой, и еще до наступления лета хотелось бы обсудить эту тему на совместном заседании правительств двух стран, которое запланировано на 7 мая», – добавил премьер-министр Ратас.

Согласно результатам анализа окупаемости железнодорожного туннеля, который был проведён в рамках проекта FinEst Link, скоростное сообщение между Таллинном и Хельсинки могло бы принести огромную выгоду как Эстонии, Финляндии, так и всей Европе. Туннель способствовал бы развитию региона «городов-близнецов» и возникновению мегаполиса с трёхмиллионным населением, где людям, товарам и услугам было бы гарантировано свободное передвижение.

Высокая доля возобновляемых источников энергии в Эстонии позволяет участвовать в статистической торговле:

Комиссии по экономическому развитию были также представлены предложения экспертной рабочей группы, касающиеся организации статистической торговли возобновляемыми источниками энергии. Европейским союзом обозначены цели в отношении того, какую долю из потребления энергии должны составлять возобновляемые источники. Эстония уже превысила целевой показатель, установленный Европейским союзом к концу 2020 года, – 25% потребления.

Это позволяет нашей стране продавать часть возобновляемых источников энергии, превышающую установленные цели, в другое государство, которое само не в состоянии в достаточной мере выполнить обязательства по производству возобновляемой энергии.

«Наша цель состоит в том, чтобы как можно раньше подготовиться к участию на рынке статистической торговли возобновляемыми источниками энергии и тем самым максимизировать свою выгоду. С этой целью рабочая группа, координируемая Государственной канцелярией, выступила с конкретными предложениями», – сказал Хенри Каттаго, директор Государственной канцелярии по стратегическим вопросам.

Комиссия по экономическому развитию решила предпринять следующие шаги по подготовке продажи статистических единиц возобновляемых источников энергии: в Министерстве экономики и коммуникаций приступает к работе эксперт, занимающийся статистической торговлей возобновляемой энергией. Министерство также созывает рабочую группу по статистической торговле возобновляемыми источниками

энергии, в которую входят представители как государства, так и сектора возобновляемой энергетики. Будут упрощены иностранные инвестиции и представлен ряд мероприятий в сфере устойчивого развития:

Министр сельской жизни Тармо Тамм представил комиссии по экономическому развитию ряд мероприятий и мер комплексной программы устойчивого развития. Комплексная программа устойчивого развития помогает реализовать цель правительства по развитию экспорта органически чистых товаров и услуг.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу рассказал комиссии о проблемах иностранных инвесторов при открытии счетов ценных бумаг и внесении взносов в паевой капитал товариществ с ограниченной ответственностью, что усложняет инвестиции в эстонский бизнес из-за пределов Европейского союза.

Предыстория: Комиссия по экономическому развитию, возглавляемая премьер-министром, собирается раз в месяц, чтобы получить обзор состояния экономики, найти решения вопросов, требующих межведомственной координации, привлечь экспертов и заинтересованные стороны и рассмотреть вопросы развития экономической среды.

Помимо премьер-министра членами комиссии являются министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, министр науки и образования Майлис Репс, министр юстиции Урмас Рейнсалу, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, министр финансов Тоомас Тынисте, министр здоровья и труда Евгений Осиновский и министр иностранных дел Свен Миксер.

Другие министры участвуют в заседании по приглашению премьер-министра, если рассмотрение темы предполагает присутствие соответствующего министра.

Работа комиссии финансируется стратегическим бюро Государственной канцелярии.

Коммуникационное бюро правительства



