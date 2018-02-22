Российских керлингистов лишили медали Олимпийских игр

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Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение лишить российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Результаты выступлений российских спортсменов аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил. Первоначально слушание было назначено на утро четверга, однако было отменено по просьбе обеих сторон.

Ранее 22 февраля Глава Федерации керлинга России (ФКР) заявил о намерении добиться восстановления наград через CAS.

Допинг-проба Крушельницкого, взятая во время Игр, оказалась положительной. Спортсмен признал наличие запрещенного препарата (мельдония) в организме.

Выступавшие в паре Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали первыми олимпийскими призерами в истории российского керлинга.

Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.

Источник: Лента.ру