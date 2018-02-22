Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

В миреРоссийских керлингистов лишили медали Олимпийских игр

Дата публикации: Сегодня, 14:29 Просмотрено: 56

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение лишить российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018. Об этом сообщает «Р-Спорт».

 

Российских керлингистов лишили медали Олимпийских игр

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

 

Результаты выступлений российских спортсменов аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил. Первоначально слушание было назначено на утро четверга, однако было отменено по просьбе обеих сторон.

Ранее 22 февраля Глава Федерации керлинга России (ФКР) заявил о намерении добиться восстановления наград через CAS.

Допинг-проба Крушельницкого, взятая во время Игр, оказалась положительной. Спортсмен признал наличие запрещенного препарата (мельдония) в организме.

Выступавшие в паре Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали первыми олимпийскими призерами в истории российского керлинга.

Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.

 

Источник: Лента.ру

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
девять - один (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100