Обращение правительства по случаю столетия ЭР

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«Эстония! Ты стоишь на пороге многообещающего будущего, в котором ты сможешь свободно и независимо выбирать и направлять свою судьбу! Строй свой дом, где царят порядок и справедливость, чтобы быть достойным членом семьи культурных народов! Дочери и сыновья Эстонии, объединимся ради святого труда во благо своего Отечества! Пот и кровь наших предков, пролитые за эту землю, требуют этого, будущие поколения обязывают нас к этому». Эти слова вписаны в манифест, провозгласивший независимость нашего государства, манифест ко всем народам Эстонии.

Мы благодарим народ Эстонии и его первых руководителей за мудрость и смелость, которые положили начало суверенной и независимой Эстонии. Государству, которое основано на свободе, справедливости и праве. Государству, которое является хранителем внутреннего и международного мира и залогом преуспеяния и общественной пользы для нынешних и будущих поколений. Государству, которое должно гарантировать сохранение эстонской нации языка и культуры во веки вечные. Мы благодарим всех жителей и друзей Эстонии здесь и во всем мире, кто в тяжелые времена испытаний не терял веру в эстонский народ и эстонское государство.' Мы благодарим тех, кто с непоколебимой верой и несгибаемой волей восстанавливал Эстонское государство. Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто пожертвовал жизнью или принес иные жертвы ради свободы Эстонии. Мы благодарны всем, кто хранит и развивает наше государство. Мы благодарны тем, кто хранит Эстонию в своем сердце, даже пребывая вдали от нее. Вас всегда ждут дома. Мы благодарны всем нашим предшественникам, которые сохраняли Эстонию и вели ее в будущее. Мы благодарны народу Эстонии. Призываем всех жителей и друзей Эстонии присоединиться к празднованию столетия государства и запечатлеть этот миг в своей памяти и в своем сердце.

Эстония! Ты независима и свободна и сама определяешь и направляешь свою судьбу. Ты уверенно и с надеждой смотришь в будущее. Ты достойный член семьи народов мира. Ты наш дом, где царят порядок и право. Ты наш дом, который мы любим, храним и строим. Ты наш дом, в котором нам дорога память наших предков и который мы передадим будущим поколениям. Поздравляем тебя, наша Эстония!

Правительство Эстонской Республики

Вильянди, 22 февраля 2018 года