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100 лет Эстонской Республике+Галерея. Вручение государственных наград в Нарве

Дата публикации: Вчера, 20:37 Просмотрено: 347

Сегодня, 21 февраля, в здании Нарвского колледжа Тартуского университета президент ЭР Керсти Кальюлайд вручила государственные награды.

 

+Галерея. Вручение государственных наград в Нарве

 

На торжественной церемонии присутствовало порядка 150 награждённых, в наградном списке всего 166 человек. Примерно каждый десятый из них - представитель русскоязычной диаспоры, что гораздо больше, чем в прошлом году.

 

+Галерея. Вручение государственных наград в Нарве

 

Помимо церемонии награждения в здании колледжа прошла презентация юбилейных монет, посвященных 100-летию республики.  Новые золотые и серебряные монеты можно было приобрести на месте.

 

+Галерея. Вручение государственных наград в Нарве

 

В 15 часов на Ратушной площади Нарвы началось праздничное мероприятие под открытым небом, на котором выступили президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и мэр Нарвы Тармо Таммисте.

+Галерея. Президент ЭР Керсти Кальюлайд выступила на Ратушной площади в Нарве

 

+Галерея. Вручение государственных наград в Нарве

 

А в 16.30 в нарвском торговом центре ASTRI состоялся концерт для горожан.

 

Фотогалерея: Елена Полуэктова

 

Галерея

+Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве +Галерея. Вручение государственных наград в Нарве

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