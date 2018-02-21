Нарва первой увидела новые юбилейные монеты

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Впервые в истории Банк Эстонии провел презентацию новых юбилейных монет за пределами своего таллиннского офиса. 21 февраля в Нарвском колледже Тартуского университета были представлены золотые и серебряные монеты, посвященные 100-летию республики.

Дизайн золотой монеты сделали Тийю Пирско и Мати Веэрметс. На монете изображены василек и старинный эстонский орнамент, который означает идеальное счастье, развитие и равновесие.

Дизайн серебряной монеты сделали Маргус Кадарик и Тоомас Никлюс. На монете изображен силуэт Эстонии в сине-черно-белом цвете и написаны слова поэта Яка Петерсона: "Разве родной язык наш не может, вздымаясь к небу на крыльях народной песни, свое обрести бессмертие?"

В Нарву привезли золотые монеты номиналом в 100 евро. Стоимость каждой - 300 евро. Всего тираж монет составляет 3000 штук. Серебряные монеты номиналом в 10 евро будут стоить 40 евро. Их тираж составляет 7000 штук.

Презентация юбилейных монет вызвала большой интерес у нарвитян, образовалась даже длинная очередь желающих их приобрести.

Фото: Софья Боборенко