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Сегодня, 21 февраля, в Нарве в 15 часов на Ратушной площади состоялись народные гуляния, посвящённые 100-летию ЭР. Президент Керсти Кальюлайд поздравила нарвитян с днём рождения Эстонской Республики и напомнила, что подобные торжественные мероприятия проходят на этой неделе в разных городах Эстонии. Она призвала молодежь сохранять Эстонию.

Керсти Кальюлайд и мэр города Тармо Таммисте открыли памятную табличку на здании Нарвской ратуши, которая будет напоминать о торжествах ЭР100, прошедших 21 февраля в Нарве.

Фото: Софья Боборенко