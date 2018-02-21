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100 лет Эстонской РеспубликеКерсти Кальюлайд и мэр города Тармо Таммисте открыли памятную табличку

Дата публикации: Вчера, 16:51 Просмотрено: 160

Керсти Кальюлайд и мэр города Тармо Таммисте открыли памятную табличку

 

Сегодня, 21 февраля, в Нарве в 15 часов на Ратушной площади состоялись народные гуляния, посвящённые 100-летию ЭР. Президент Керсти Кальюлайд поздравила нарвитян с днём рождения Эстонской Республики и напомнила, что подобные торжественные мероприятия проходят на этой неделе в разных городах Эстонии. Она призвала молодежь сохранять Эстонию.
Керсти Кальюлайд и мэр города Тармо Таммисте открыли памятную табличку на здании Нарвской ратуши, которая будет напоминать о торжествах ЭР100, прошедших 21 февраля в Нарве.

 

Фото: Софья Боборенко

Галерея

Керсти Кальюлайд и мэр города Тармо Таммисте открыли памятную табличку Керсти Кальюлайд и мэр города Тармо Таммисте открыли памятную табличку Керсти Кальюлайд и мэр города Тармо Таммисте открыли памятную табличку Керсти Кальюлайд и мэр города Тармо Таммисте открыли памятную табличку

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