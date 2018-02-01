Президент Кальюлайд вручила в Нарве 166 госнаград

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В среду, 21 февраля, празднование дня рождения Эстонской Республики достигнет Нарвы. В полдень в Нарвском колледже Тартуского университета президент Эстонской Республики вручила государственные награды, также в Нарвском колледже состоялась презентация серебряной и золотой монет, посвященных сотой годовщине Эстонской Республики.

От редакции ВП. Позднее будет готов фоторепортаж нашего корреспондента с этого мероприятия.

Foto: Argo Ingver

Delfi приводит в полном объеме речь Керсти Кальюлайд, которую она произнесла сегодня в Нарве.

"В эти дни 25 лет назад Леннарт Мери в своей первой президентской речи по случаю годовщины республики сказал: ”Я вижу Эстонию будто впервые: это новая страна, полная надежд и будущего, но в то же время с непростыми проблемами. Сейчас мы живем больше идеализмом, чем хлебом. Носителем идеализма является наше старшее поколение, которое знает и помнит, что только работа сделала Эстонию между двумя мировыми войнами богатой и динамичной республикой. Вторым носителем идеализма является эстонская молодежь, похожая на ту, что была во время провозглашения Манифеста”.

Это была речь, которую президент Мери завершил цитатой Аугуста Отса, занимавшего до войны пост волостного старейшины Сааремаа: ”Мужчина должен делать столько работы, чтобы ему не требовалось стричь ногти”.

С тех пор выросло целое поколение. Тогдашние дети сегодня уже находятся здесь в зале. Молодежь начала 1990-х — это люди средних лет с большим багажом опыта. С чувством благодарности мы думаем о тогдашних стариках, которые сегодня присутствуют среди нас или уже ушли к праотцам.

Работа одного поколения.

Сегодня здесь в зале вы олицетворяете красивый взгляд на эту работу и ее результаты. Вы все строили Эстонию, как строится дом — с циркулем и рубанком, а также с искусством и музыкой. Эта работа получилась, как всегда получаются вещи, сделанные с душой. Благодаря вашему труду — будь то основная работа или работа на добровольных началах в свободные вечера и выходные дни — в этом доме, как и должно быть в настоящем доме, все больше знаний, друзей, чувства защищенности, воспоминаний. По сравнению с тем, что было четверть века назад, безусловно, стало больше хлеба и не меньше идеализма.

Моя высочайшая благодарность и уважение вам, вашим единомышленникам и близким за это!

Но спросим также, счастливы ли мы? Грустная правда состоит в том, что многие наши люди будто перестали чувствовать свою страну. Не верят, что их здесь ценят. И если мы подтверждаем — уже через некоторое время как заученный фрагмент от составленной речи — что да, такую Эстонию мы и хотели, то многие с этим не согласятся, и мы не можем утверждать, что они ошибаются.

Разве так и есть, как сказал наш великий писатель Таммсааре, круглую годовщину со дня рождения которого мы недавно отметили, устами молодого Андреса, что хотя в нашем Варгамяэ все усердно трудились и было приложено немало усилий, это не принесло любви?

Или еще точнее это описал Антон Чехов, который старше Таммсааре на одно поколение и чьи пьесы в этом сезоне вновь в большом количестве ставятся на сценах наших театров?

О Чехове отмечено, что он не автор переломных эпох. В судьбах его героев нет крутых поворотов из-за войн, революций, крупных катастроф или блестящих побед. Вместо них эпоха, которая не войдет в скрижали истории. Будничный день, в русле которого течет жизнь, принося с собой маленькие радости, а также маленькие душевные раны, запоминающиеся еще сильнее; создавая лихорадочное чувство, когда дни выскальзывают из рук, делая нас непрерывно занятыми, но при этом мы так никуда и не успеваем.

Что-то очень похожее на сегодняшний день есть в этих диалогах чеховских героев, вернее, в монологах, обращенных друг к другу, где персонажи исключительно искренние, готовы обо всем говорить, искать в других понимания — и в то же время не способны понять друг друга, находясь каждый словно в своей клетке жизни.

Решением у Чехова являются работа и близкие люди, вместе с которыми она выполняется. Истерии и эксцессы проходят, все снова разъезжаются … и принимаются за работу. Работа — зачаток будущего.

Бетти Альвер подарила нам оду о старой корзине из-под картофеля, которая после последней, сделанной уже под снегом уборки урожая осталась ”одна, брошенная на краю поля перед зимой — дуги раскрыты, крышка сломана, на боку след от топора. Что же. Так получилось”.

Весенние талые воды унесут корзину обратно под иву, из ветвей которой пастушок когда-то ее сплел, и между ее прутьев прорастет примула весенняя. ”И чем лучше порой настоящий император?”, — спрашивает поэтесса. ”Твоему образу поклоняются близкие — горсть земли, звезда и незабудка. И что, пожалуй, еще больше — потомки никогда не станут ее проклинать”.

Дорогие лауреаты знаков отличия!

Не каждое признание можно носить на груди в качестве почетного знака. Ваши истории — о работе, сделанной с радостью и любовью. Поможем найти эту радость, переносимую в будущее, в сегодняшних делах также там, где ее не хватает.

В эстонском языке настоящее время как раз и есть уже будущее".

Неделя мероприятий, посвященных юбилею Эстонии, стартует в Нарве в полдень. В 12 часов в Нарвском колледже Тартуского университета президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд вручит 166 лауреатам государственные награды. На мероприятии прозвучит речь, победившая на молодежном конкурсе ”Напиши Эстонии!”, с которой выступят четыре ученика Таллиннской 32 средней школы. В 13:30 в Нарвском колледже состоится презентация серебряной и золотой монеты ЭР100. На презентации монеты будут присутствовать авторы монет Тийу Пирско, Мати Веэрметс, Маргус Кадарик и Тоомас Никлус.

В 15 часов на Ратушной площади Нарвы начнется праздничное мероприятие под открытым небом, на котором выступит президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и мэр Нарвы Тармо Таммисте. В 16:30 в нарвском торговом центре Astri пройдет концерт для горожан. В 18 часов в концертном доме ”Женева” начнется концерт и прием мэра Нарвы.

По случаю столетия Эстонии годовщина государства отмечается впервые в течение всей юбилейной недели. Торжественные мероприятия юбилейной недели пройдут с 19 по 25 февраля в Таллинне, Хаапсалу, Нарве, Вильянди, Пярну, Пайде и Тарту.