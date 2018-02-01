Prisma преподнесет подарок каждому ребенку, родившемуся в год юбилея Эстонской Республики

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Компания Prisma поздравит родителей всех родившихся в год столетия Эстонский Республики младенцев и подарит им упаковку подгузников для новорожденных. Кампания стартовала сегодня, 20 февраля, в родильном доме Восточно-Таллиннской центральной больницы.

По словам исполнительного директора Prisma Юсси Нуммелина, в честь особого события и особого года сеть магазинов хочет внести свой небольшой вклад в красивое начало новой жизни и нового столетия, оказав поддержку молодым семьям.

«Каждое рождение – это чудо, поэтому Prisma стремится выразить благодарность и признательность каждой матери и каждому ребенку, благодаря которым это чудо становится реальностью, – заявил Нуммелин. – Компания Prisma работает в Эстонии 18 лет. За эти годы происходило многое – и стремительное развитие, и большие изменения. Для нас развитие эстонского государства очень важно, изо дня в день мы прикладываем усилия для того, чтобы у всех нас дела шли еще лучше».

Общая стоимость подгузников, которые будут подарены детям, родившимся в 2018 году, составит более 50 000 евро. Точные инструкции по получению подарка будут отправлены молодым мамам вместе с поздравительной открыткой. Для передачи поздравлений и подарков Prisma ведет сотрудничество со всеми родильными домами Эстонии.

«Хочу выразить благодарность всем роддомам и больницам Эстонии, которые помогают передавать поздравления и подарки. Наш замысел не стал бы реальностью без содействия со стороны акушерок, медсестер и вспомогательного персонала, усилия которых я хочу отметить отдельно», – добавил Нуммелин.

В начале года компания Prisma бессрочно снизила цены на более чем 80 наименований подгузников и 200 наименований детского питания, чтобы оказать поддержку молодым родителям. Столь же масштабных и бессрочных акций, касающихся настолько широкого ассортимента товаров для маленьких детей, никогда ранее в магазинах не проводилось.

«Подгузники и детское питание являются для молодой семьи постоянной и крупной статьей расходов. Мы хотим внести свой вклад в то, чтобы семьи могли выбирать для детей именно те изделия, которые лучше всего им подходят, и приобретать эти товары по разумной цене», – сообщил Нуммелин.

Родители младенцев, родившихся в январе, получат в подарок подгузники размера 2. Выдача подгузниках в отделах информации Prisma начнется 26 февраля.

На прилавке с подгузниками в каждом магазине Prisma представлено не менее 89 различных наименований товаров. В более крупных магазинах Prisma ассортимент насчитывает до 105 наименований подгузников 11 торговых марок. Ассортимент детского питания в каждом магазине Prisma включает 197 наименований 23 торговых марок. В целом цены снижены на 93 наименования подгузников – скидки на них достигают 30%, что касается детского питания, то почти на 200 наименований скидки достигают 20%.

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