Дислоцированные в Тапа военнослужащие проверили готовность к параду

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Дислоцированные в Тапа военнослужащие 1-й пехотной бригады в преддверии парада проверили работу техники и водительские навыки.

«Мы проверили технику, которая отправится из Тапа на парад, от внедорожников Mercedes Benz GD до принадлежащих союзникам танков Challenger. Мы проверили техническое состояние и оценили соответствие движения подразделений уставу», - сказал майор Марек Сюгис из командования поддержки.

На предстоящем в субботу параде в Таллинне 1-ю пехотную бригаду будут представлять Вируский и Калевский пехотные батальоны, Скаутский батальон, инженерный, артиллерийский, противозенитный и тыловой батальоны, противотанковая рота и разведрота, которые задействуют 86 единиц техники.

В составе бригады в параде также примет участие дислоцированная в Тапа боевая группа НАТО, состоящая из британских и датских военнослужащих.

Парад начнется в 11 часов 24 февраля. Подразделения построятся на площади Вабадузе в 10.15. Парад примет президент Керсти Кальюлайд, им будет командовать командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.

В параде примет участие более 1100 военнослужащих и около сотни единиц техники. Всего в параде будет участвовать 50 нарядов, четыре роты, три батареи, 20 взводов и три оркестра — наряду с оркестрами Сил обороны и департамента полиции и погранохраны в нем также будет участвовать оркестр сухопутных войск США.

На параде будут представлены все роды войск, объединенные учебные заведения Сил обороны, Балтийский оборонный колледж, сторожевой батальон, штабной-связной батальон, 1-я и 2-я пехотные бригады, командование поддержки, противотанковая группа Раплаской дружины и минометная группа Харьюской дружины Кайтселийта, Найскодукайтсе и академический малевконд Таллиннской дружины Кайтселийта. В параде также примут участие кадеты академии внутренней безопасности.

Из союзников в параде будут представлены Финляндия, Франция, Грузия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Швеция, Украина и США, а также британские и датские подразделения из боевой группы НАТО.

Если погода будет благоприятной, а облака не будут слишком низкими, в небе во время парада пролетит рекордное количество средств авиатранспорта.

Перелет начнут четыре принадлежащих ВВС Эстонии вертолета R-44, за ними последуют два вертолета США UH-60 Black Hawk, а за ними полетят три вертолета Augusta Westland AW139 авиаподразделения департамента полиции и погранохраны.

За вертолетами последуют самолеты. По плану, первым полетит самолет L-410 департамента полиции и погранохраны, затем два реактивных тренировочных самолета L39 ВВС Эстонии, затем три истребителя Eurofighter дислоцированного в Эмари итальянского подразделения и два истребителя F-16 дислоцированного в Шяуляе (Литва) датского подразделения. Последними пролетят восемь истребителей F-16 дислоцированной в Эмари эскадрильи США.

BNS