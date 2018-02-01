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РеспубликаКальюлайд получила десятки поздравлений с годовщиной республики

Дата публикации: Вчера, 16:21 Просмотрено: 96

Президент Керсти Кальюлайд получила в связи со столетием Эстонской Республики десятки поздравлений от глав иностранных государств и из Эстонии.

 

Кальюлайд получила десятки поздравлений с годовщиной республики

 

«На данный момент поступило множество поздравлений и с каждой минутой их становится больше. Например, Эстонию со 100-летием поздравил президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, папа Франциск, президент Австрии Александр ван дер Беллен, король Нидерландов Виллем-Александр, король Испании Фелипе VI, президенты Индии, Южной Кореи, Мексики, Словении и ЮАР», - сообщил BNS во вторник пресс-секретарь президента.

«Много поздравлений поступило от жителей Эстонии, из школ, детских садов, музыкальных коллективов, клубов и обществ», - добавил пресс-секретарь.

BNS

 

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