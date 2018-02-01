С апреля пенсии в Эстонии вырастут в среднем на 7,6%

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Министерство социальных дел направило на согласование законопроект об утверждении ценности индекса государственной пенсии в 2018 году, согласно которому новый индекс составит 1,076. Это значит, что с 1 апреля пенсии и дневная ставка пособия по трудоспособности составят в среднем 7,6%.

Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба Министерства социальных дел.

«Вместе с ростом зарплат увеличиваются и пенсии. Рост зарплат в прошлом году сказывается на росте пенсий этого года, который даже выше ожидаемого, – сказала министр социальной защиты Кайа Ива. - Например, пенсия человека с 44-летним стажем с 1 апреля станет на 30 евро выше, то есть составит 446,5 евро вместо прежних 415,6».

Согласно законопроекту, базовая часть пенсии после индексации 175,439 евро и годовая оценка –6,161 евро. Рассчитанные по индексу 2018 г. пенсии будут выплачиваться, начиная с апреля.

Начиная с 1 апреля этого года ставка народной пенсии составит 189,31 евро, базовая часть пенсии — 175,439 евро, годовая оценка — 6,161 евро, пенсия по старости с 15 годами стажа — 267,85, пенсия по старости с 30 годами стажа — 360,27 евро, пенсия по старости с 40 годами стажа - 421,88 евро, пенсия по старости с 44 годами стажа — 446,52 евро.

Дневная ставка пособия по трудоспособности с 1 апреля 2018 года при условии отсутствующей трудоспособности – 100% ставки; частичная трудоспособности – 57% ставки) составит 12,72 евро (отсутствующая трудоспособность 12,72; частичная трудоспособность 7,25 евро).

Индексация пенсий в этом году обойдется государству почти в 97,6 миллионов евро. Пенсии будут проиндексированы у 375 649 пенсионеров. Число получателей пособия по трудоспособности в 2018 г. ориентировочно составит 62 600 человек.

Министерство напомнило, что Эстония каждый год проводит перерасчет пенсий, чтобы поддерживать равновесие пенсий по отношению к изменению зарплат и цен. Для каждого человека рассчитывается индивидуальная пенсия, зависящая от его предыдущего трудового вклада. Существующий порядок индексации пенсий начал действовать 10 лет назад, 1 января 2008 года, когда индексацию привязали к поступлению социального налога в большем объеме, чем прежде.

После утверждения индекса Департамент социального обеспечения производит в соответствии с новой ценностью перерасчет всех государственных пенсий. Человек может посмотреть размер своей новой пенсии на государственном портале eesti.ee с 1 апреля.

Дополнительную информацию об индексации пенсий можно получить по справочным телефонам Департамента социального обеспечения: 661 0551 или 6121 360.

В дополнение к пенсиям будет произведен перерасчет дневной ставки пособия по трудоспособности. Размер пособия по трудоспособности Касса по безработице рассчитывает на каждый календарный месяц.

BNS