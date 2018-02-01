Президент США Дональд Трамп направил свои поздравления Эстонии по случаю 100-летия государственности

Дата публикации: Вчера, 15:01 Просмотрено: 93

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник направил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд поздравления по случаю приближающегося столетнего юбилея Эстонской государственности.

«Народ Америки присоединяется к моим поздравлениям по случаю предстоящего 24 февраля празднования 100-летнего юбилея независимости Вашего государства, - написал Трамп. - Столетний юбилей — это подходящее время для того, чтобы наглядно продемонстрировать, что может достигнуть народ, который стремится к демократии и миру».

«За первые сто лет своей государственности Эстония как независимое государство проявило силу и решительность, перенесло оккупацию и трудности и стало ярким образцом носителя европейских ценностей и партнерства в НАТО, - написал Трамп в своем поздравлении. - Ваше лидерство в сфере региональной и глобальной безопасности, инновативность в цифровой области — это плоды самоотверженности и устремленности в будущее как предшествующих, так и нынешнего поколений жителей Эстонии».

« США гордятся тем, что у них есть такой сильный и надежный друг и союзник как Эстония», - добавил президент Трамп.

BNS