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В миреПрезидент США Дональд Трамп направил свои поздравления Эстонии по случаю 100-летия государственности

Дата публикации: Вчера, 15:01 Просмотрено: 93

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник направил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд поздравления по случаю приближающегося столетнего юбилея Эстонской государственности.

 

Президент США Дональд Трамп направил свои поздравления Эстонии по случаю 100-летия государственности

 

«Народ Америки присоединяется к моим поздравлениям по случаю предстоящего 24 февраля празднования 100-летнего юбилея независимости Вашего государства, - написал Трамп. - Столетний юбилей — это подходящее время для того, чтобы наглядно продемонстрировать, что может достигнуть народ, который стремится к демократии и миру».

«За первые сто лет своей государственности Эстония как независимое государство проявило силу и решительность, перенесло оккупацию и трудности и стало ярким образцом носителя европейских ценностей и партнерства в НАТО, - написал Трамп в своем поздравлении. - Ваше лидерство в сфере региональной и глобальной безопасности, инновативность в цифровой области — это плоды самоотверженности и устремленности в будущее как предшествующих, так и нынешнего поколений жителей Эстонии».

« США гордятся тем, что у них есть такой сильный и надежный друг и союзник как Эстония», - добавил президент Трамп.

BNS

 

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