Ряд предприятий предоставит своим работникам выходной день в пятницу

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Призыв на сайте EV100 о предоставлении на 23 февраля выходного дня уже официально поддержали около 30 отечественных предприятий, в том числе Forum Cinemas, Tele2, AS Toode и CrabCAD.

Предоставление оплачиваемого дня отдыха перед государственным праздником, выпавшем на выходной, поддерживает также Центральный союз профсоюзов Эстонии, сообщает Tele2 Eesti.

По мнению директора по персоналу Tele2 Хелены Эверт, по сравнению с другими европейскими странами у нас меньше красных дней календаря и, в отличие от них, не принято предоставлять работникам оплачиваемый день отдыха в качестве компенсации за государственный праздник, пришедшийся на выходной.

”Наши соотечественники входят в первую десятку в мире по количеству часов работы в месяц. Tele2 в прошлом году принял решение предоставлять своим сотрудникам дополнительные дни отдыха за праздники, пришедшиеся на выходные. Наш опыт показывает, что такая практика повышает общее удовлетворение работников, благоприятно сказывается на эффективности труда, а в результате выигрывает всё предприятие”, — сообщила Х. Эверт.

”У нас 23 февраля отдыхают все конторские служащие, а поскольку представительства и отдел обслуживания клиентов будут работать, то их персонал сможет взять себе свободный день позже по своему усмотрению”, — уточнила директор по персоналу Tele2.

С призывом к предприятиям о праздновании юбилея государства и предоставлении работникам выходного дня в пятницу, 23 февраля, можно ознакомится на сайте EV100 по адресу: www.ev100.ee.