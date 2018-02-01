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В мире10 марта в интернете можно бесплатно получить информацию о родственниках из архивов Петербурга

Дата публикации: Вчера, 16:08 Просмотрено: 408

В течение одних суток, 10 марта, пользователи интернета смогут бесплатно получить информацию из архивов Петербурга.

 

10 марта в интернете можно бесплатно получить информацию о родственниках из архивов Петербурга

 

С 00:01 до 23:59 10 марта будут доступны документы, размещенные на сайте "Архивы Санкт-Петербурга", сообщает fontanka.ru.

Речь идет о метрических книгах, записях актов гражданского состояния, партийных документах, исторических фотографиях Петербурга и документах "Ленфильма".

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