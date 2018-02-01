Продающей подержанные автомобили компании A1Autokeskus исполняется пять лет

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В Таллинне, возле железнодорожного переезда Хийу, находится уникальный в своем роде автомобильный салон A1Autokeskus OÜ, которому в этом году исполняется пять лет.

Фото: Танель Мурд x4

Создали компанию молодые энергичные люди, у которых возникла идея использовать накопленный за годы наемной работы опыт продажи и общения с клиентами в своей фирме и по своим правилам.

«Мы долго обдумывали создание своей фирмы, поскольку это большой шаг, и нужно было продумать все детали, а не бросаться в омут с головой, - вспоминают основатели и члены правления Андрее Алгвере и Таймар Кивесте. - С одной стороны, нужно было продумать решение, а с другой мы задавались вопросом, что предложить клиентам, чтобы следующую машину захотели купить именно у нас? Сумеем ли мы создать фирму, которая отличалась бы от других продавцов подержанных автомобилей?»

Покупка машины всегда связана со множеством вопросом и широким выбором. Прежде всего, цель - нужен ли человеку новый автомобиль, а если нужен, то для чего? Какими свойствами должен обладать автомобиль: какого размера, какой вместительности, насколько мощный, экономный и насколько удобный? Поэтому выбор нового автомобиля зачастую требует персонального подхода и подробной консультации.

Поскольку сотрудники A1Autokeskus обладают многолетним опытом работы в сфере продажи автомобилей, хорошо разбираются в потребностях клиентов и сконцентрированы именно на персональном подходе - всегда стараются уделить клиентам именно столько времени, чтобы клиент получил ответы на все свои вопросы и убедился в правильности своего выбора. Это очень важно в продажах. Помимо полученных от работников компании ответов чувство уверенности придает также знание, что все машины были проверены в мастерской компании. Также при необходимости компания предлагает дальнейшее техобслуживание и ремонт автомобилей. Чтобы поддержать высокий уровень оказываемых услуг, в 2015 году компания открыла свою автомойку (адрес: www.a1autopesula.ee), и в 2017 году - авторемонтную мастерскую (адрес: www.a1autohooldus.ee).

Покупка автомобиля должна быть надежной, быстрой и удобной

«Разрабатывая услугу, мы думали о том, что еще важно клиентам помимо технических данных нового автомобиля. Одним из плюсов было то, что импортированные нами автомобили, как правило, являются приобретенными в лизинг автомобилями, у которых был только один владелец, которые не попадали в аварию, а техосмотр-ремонт которых выполнялся в срок и в фирменных представительствах. Небольшое исследование рынка также показало, что помимо тщательной проверки и хорошего технического состояния автомобиля клиенты высоко ценят также быстрое и удобное обслуживание. Они хотят как оформить документы, так и обратиться с ходатайством о лизинге в одном месте. Немаловажно и то, что сразу после покупки нового автомобиля клиенты хотят продать старый», - перечисляет Алгвере.

Так и было решено, что у клиента должна быть возможность быстро и легко поменять свою старую машину на новую. Как правило, сегодня компания A1Autokeskus выкупает у клиента старый автомобиль по рыночной цене, а также заканчивает или переоформляет уже имеющийся лизинг. Кстати, компания является партнером многих небольших эстонских и европейских лизинговых компаний, предлагая первый взнос начиная от 0%.

В основном компания A1Autokeskus продает такие известные в Эстонии марки автомобилей как Ford, Volvo, Mercedes-Benz, Opel и BMW, a также японские и американские машины. В салоне площадью более 1000 кв. м и на открытой площадке постоянно предлагается примерно 100 подержанных автомобилей до пяти лет, которые прошли тщательную проверку и техосмотр, и имеют гарантию до одного года. Перед передачей новому владельцу машина проходит замену масла и первичное техобслуживание. Также новый владелец избавлен от необходимости сразу же идти покупать новые шины или расходные детали. Помимо этого через A1Autokeskus можно заказать разные дополнительные опции.

С 2017 года компания A1Autokeskus OÜ является официальным партнером известного немецкого автомобильного портала www.mobile.de, предлагая жителям Эстонии возможность выбрать автомобиль на сайте на эстонском языке www.automobile.ee. Созданная программа заказа позволяет предложить клиентам более 1,5 миллионов автомобилей со всей Европы. После того, как автомобиль будет выбран, компания A1Autokeskus предлагает клиенту безопасную полную услугу: техосмотр и изучение автомобиля, транспортировку в Эстонию, техосмотр в Эстонии, оформление документов в Департаменте шоссейных дорог и при необходимости заключение договора лизинга. «Клиент выбирает автомобиль и получает его после всех проверок, вымытым и готовым к эксплуатации», - рассказал Алгвере.

По словам владельцев компании, на продажу они отбирают автомобили, отвечающие простым критериям: «Как правило, предлагаемые нами автомобили имеют оснащение выше среднего - мы продаем только то, на чем хотели бы ездить сами. Также мы стремимся предложить клиенту удобный и надежный вариант».