Ратас передал Национальной опере мемориальную доску в честь столетия Манифеста о независимости

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Премьер-министр Юри Ратас передал в воскресенье директору Национальной оперы «Эстония» Айвару Мяэ мемориальную доску в честь решения старейшин Земского совета составить декларацию о независимости Эстонии, получившую название «Манифест ко всем народам Эстонии».

«Именно здесь, в помещениях театра «Эстония», на верхнем этаже, собрались сто лет назад старейшины Земского совета и Маапяэв, - сказал Ратас. – Тогда, сто лет назад, участники собрания пришли к выводу, что, поскольку легитимные возможности добиться независимости исчерпаны, необходимо составить манифест, обращенный к народу, который провозгласит создание Эстонской Республики».

«Сегодня, сто лет спустя, мы знаем, что история нашего народа и нашего государства была сложной и тяжелой. Но мы счастливы, что можем отмечать юбилей своей государственности в свободной стране и в мирное время», - сказал премьер-министр.

Мемориальная доска будет размещаться в Белом зале театра «Эстония».

По информации Коммуникационного бюро правительства