В канун 23 февраля в Ивангороде состоится масштабный показ военной техники и мощный салют

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22 февраля на берегу реки Нарва в Ивангороде пройдут торжества, приуроченные к 100-летию создания Красной Армии, с участием военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) и представителей других силовых ведомств.

Днем в Ивангороде состоится показ боевой техники, стрелкового оружия, средств связи и экипировки военнослужащих. Там же можно будет увидеть выступление различных подразделений ЗВО и историческую реконструкцию элементов вооружения, обмундирования и деталей эпохи создания Красной Армии.

Во время динамического показа будут продемонстрированы прыжок с одновременным выстрелом танка Т-80, приёмы рукопашного боя курсантами Военного института физической культуры, разборка и сборка автомобиля УАЗ на время военнослужащими Военной академии материально-технического обеспечения. В завершении мероприятий для зрителей выступят военнослужащие минометно-артиллерийского взвода с выполнением холостой стрельбы и танкисты, вальсируя боевыми машинами Т-72, сообщает Министерство обороны РФ.

В это же время на статической площадке будут представлены танки Т-72, самоходные артиллерийские установки 2С-19, тягачи МТЛБВ, бронетранспортеры БТР-80 и ”Тигр”, а также 120 миллиметровые минометы и орудия МТ-12 ”Рапира”.

На центральной улице будет развёрнут специальный современный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, который оснащён необходимой мультимедийной и демонстрационной аппаратурой, а также рекламными и справочно-информационными материалами. Его сотрудники прошли специальную подготовку по социально-психологическим специальностям.

При посещении пункта представители ЗВО всем желающим расскажут о вакантных должностях и воинских частях, условиях прохождения службы и социальном обеспечении военнослужащих по контракту. Посетители смогут пройти профессионально-психологическое тестирование, заполнить необходимые документы, получить направление на военно-врачебную комиссию и сдачу нормативов по физической подготовке.

В завершении празднования состоится праздничный салют. Для этого будет задействован салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии. Звуковое сопровождение праздничного салюта будет выполняться холостыми выстрелами из орудий Д-30, а специальные фейерверочные заряды будут запускаться в небо с помощью салютных установок 2А85.

Кроме того, всех гостей мероприятия военнослужащие подразделений материального обеспечения ЗВО будут угощать кашей и горячим чаем.

Еще одним из главных праздничных украшений в Ивангороде станет концерт с участием местных и приглашенных артистов, в том числе гарнизонного ансамбля ”Белые ночи”, которые исполнят популярные военно-патриотические песни.