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РеспубликаПодано уже почти 100 тысяч налоговых деклараций, возврату подлежит 17,2 млн евро

Дата публикации: Сегодня, 16:49 Просмотрено: 82

По состоянию на утро 15 февраля Налогово-таможенный департамент получил от эстоноземельцев 83 639 налоговых деклараций.

 

Подано уже почти 100 тысяч налоговых деклараций, возврату подлежит 17,2 млн евро

 

На основе поданных деклараций возврату подлежит 17,2 миллиона евро, а доплатить нужно 0,5 миллиона.

Почти все декларации поступил через e-maksuamet, а с помощью смартфона было подано примерно 20% деклараций.

Как говорит пресс-секретарь департамента Уку Тампере, системы очень хорошо выдержали наплыв посетителей: "Время от времени приходилось лишь на короткие периоды ограничивать число посетителей, чтобы чрезмерная нагрузка не помешала предоставлению деклараций, которые уже начали заполнять".

Подано уже почти 100 тысяч налоговых деклараций, возврату подлежит 17,2 млн евро

 

 

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