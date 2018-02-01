Впервые презентация юбилейных монет Банка Эстонии пройдет в Нарве

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Как сообщает rus.err.ee, банк Эстонии впервые проведет презентацию новых юбилейных монет за пределами своего таллиннского офиса, и пройдет она в Нарвском колледже 21 февраля, где будут представлены золотые и серебряные монеты, посвященные 100-летию республики.

В Нарву привезут золотые монеты номиналом в 100 евро и стоимостью 300 евро. Всего тираж таких монет составляет 3000 штук.

Серебряные монеты номиналом в 10 евро будут стоить 40 евро. Их тираж составляет 7000 штук.

"Центральный банк внесет свой вклад в празднование юбилея Эстонской республики, выпустив две памятные монеты", - сказал президента Банка Эстонии Ардо Ханссон.

В продажу в почтовые отделения Эстонии монеты поступят 22 февраля. Нарвитяне смогут первыми приобрести памятные монеты 21 февраля после их презентации в колледже с 15:30 до 17:00.

Золотая монета 999 пробы и весит 5,65 грамм. Серебряная монета 925 пробы, весит 28,28 грамм. Монеты можно приобрести как отдельно, так и в комплекте за 450 евро.

Один покупатель может приобрести до трех золотых монет, до десяти серебряных или два комплекта.

rus.err.ee