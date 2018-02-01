Telia сделала 23 февраля выходным днем для своих работников

Дата публикации: Сегодня, 14:55 Просмотрено: 73

Telia Eesti решила в честь столетия Эстонской Республики сделать 23 февраля выходным для своих работников.

Директор отделения персонала Telia Eesti Яника Куузик отметила, что, поскольку речь идет о значительной и торжественной дате, компания решила в его рамках сделать работникам подарок.

«Поскольку 24 февраля — суббота, которую многие в любом случае проведут с семьей, мы хотим с помощью дополнительного выходного дать людям возможность начать подготовку к празднествам в честь дня рождения Эстонию уже в пятницу. В этот день мы сможем подумать о себе, своих государстве и государственности, принять участие в мероприятиях в честь дня рождения ЭР100 и подготовить праздничный стол. Мы сможем провести день со своими близкими и мы надеемся, что выходной день создаст особенное чувство праздника и особенную атмосферу», - добавила Куузик.

23 февраля представительства Telia будут работать по сокращенному графику.

BNS