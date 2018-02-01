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РеспубликаTelia сделала 23 февраля выходным днем для своих работников

Дата публикации: Сегодня, 14:55 Просмотрено: 73

Telia Eesti решила в честь столетия Эстонской Республики сделать 23 февраля выходным для своих работников.

 

Telia сделала 23 февраля выходным днем для своих работников

 

Директор отделения персонала Telia Eesti Яника Куузик отметила, что, поскольку речь идет о значительной и торжественной дате, компания решила в его рамках сделать работникам подарок.

«Поскольку 24 февраля — суббота, которую многие в любом случае проведут с семьей, мы хотим с помощью дополнительного выходного дать людям возможность начать подготовку к празднествам в честь дня рождения Эстонию уже в пятницу. В этот день мы сможем подумать о себе, своих государстве и государственности, принять участие в мероприятиях в честь дня рождения ЭР100 и подготовить праздничный стол. Мы сможем провести день со своими близкими и мы надеемся, что выходной день создаст особенное чувство праздника и особенную атмосферу», - добавила Куузик.

23 февраля представительства Telia будут работать по сокращенному графику.

BNS

 

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