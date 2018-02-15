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В миреЧисло жертв стрельбы в школе Флориды возросло до 17

Дата публикации: Сегодня, 09:29 Просмотрено: 59

 

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил о 16 погибших в результате стрельбы в средней школе Флориды (США). Не меньше 14 человек пострадали, их отвезли в больницы.

Позже правоохранительные органы подтвердили гибель 17 человек, передает USA Today.

Подозреваемый задержан. Как отмечает канал, он раньше учился в этой школе. Полиция назвала имя стрелка — Николас Круз.

До этого сообщалось об одном погибшем и 20 раненых. Мотивы злоумышленника пока не известны.

 

Источник: Лента.ру

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