Столицей Тотального диктанта — 2018 стал Владивосток

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27 января 2018 года в Академпарке прошел финал конкурса за звание столицы Тотального диктанта. По итогам совещания жюри решило, что главную площадку проекта в 2018 году примет Владивосток.

Механизм выбора новой столицы диктанта состоял из трех этапов. С 1 октября по 10 ноября 2017 года проходил прием заявок от желающих городов-участников. С 13 ноября на официальном сайте проекта totaldict.ru было запущено открытое голосование, по итогам которого в шорт-лист вошли Владивосток, Иркутск, Красноярск, Таллинн и Тюмень.

«В этом году Тотальному диктанту исполняется 15 лет, и все эти годы одно было неизменно: автор всегда читал свой текст в Новосибирском государственном университете. Мы решили, что ежегодный перенос главной площадки проекта из города в город сможет дать проекту новый толчок развития. Новосибирск навсегда останется особенным городом для проекта — это родина, это место работы штаба проекта и центр экспертного совета. Жители Новосибирска могут не сомневаться, что 14 апреля их будут ждать необычные площадки и интересные диктаторы», — рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

27 января 2018 года в Академпарке собрались более двухсот организаторов, филологов — участников традиционной конференции Тотального диктанта. В финале конкурса столиц выступили делегации из пяти городов, вошедших в шорт-лист. Каждый город старался доказать жюри, что именно он достоин принять главную площадку акции в день проведения диктанта. В состав жюри вошли Михаил Петрович Федорук (председатель жюри, ректор Новосибирского государственного университета), Гузель Яхина (автор текста Тотального диктанта — 2018), Ольга Ребковец (директор фонда «Тотальный диктант», руководитель проекта), Наталья Борисовна Кошкарёва (председатель Экспертного совета Тотального диктанта, доктор филологических наук, профессор НГУ), Максим Кучеренко (музыкант, фронтмен группы «Ундервуд», диктатор Тотального диктанта в Москве), Владимир Ткаченко (музыкант, фронтмен группы «Ундервуд», диктатор Тотального диктанта в Москве), Константин Гаранин (специалист в области маркетинга территорий и краудсорсинга, член Экспертного совета при Правительстве РФ).

По итогам продолжительного совещания жюри приняло решение отдать звание столицы Владивостоку.

«Участие в конкурсе было очень сложным и волнительным, а наши соперники были сильны. Владивосток победил — и это большая честь и ответственность, потому что именно за столичной площадкой будет следить весь мир. Независимо от нашей победы в конкурсе мы все равно постарались бы удивить наших участников. В прошлом году на площадках мы приняли 1800 человек. Мы уверены, что полученное в этом году звание столицы усилит интерес к проекту, и готовы принять не меньше 3000 участников. Среди них будут Всероссийский детский центр “Океан” и фрегат “Паллада”. Впервые диктант пройдет в самом большом в России Приморском океанариуме и в Президентском нахимовском училище. Владивосток — второй по значимости консульский центр после Санкт-Петербурга, поэтому мы решили организовать массовую площадку по написанию теста TruD для сотрудников консульств и их семей. Автора мы пригласим продиктовать текст на главной площадке в Дальневосточный федеральный университет, откуда будет организована прямая трансляция», — прокомментировал координатор Тотального диктанта во Владивостоке Вячеслав Беляков.

«Каждый мечтает съездить во Владивосток хоть раз в жизни. Я не исключение. Я очень боялась, что шикарный вид на Тихий океан из атриума университета будет отвлекать меня от диктовки, но потом поняла, что он будет за моей спиной, поэтому я спокойна. Я думала, что презентации городов помогут сделать выбор, но они его только усложнили: все были достойны этого звания, и споры жюри были горячие», — рассказала Гузель Яхина, автор текста Тотального диктанта — 2018.

Завершением финала конкурса «Столица Тотального диктанта — 2018» и подарком для участников конференции Тотального диктанта стал концерт группы «Ундервуд», который собрал не менее четырехсот друзей, организаторов и филологов — участников проекта.

Справка

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.

Цель акции — показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Первыми «диктаторами» — с 2004 по 2008 год — были преподаватели НГУ. За 15 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали более 200 000 человек. Тотальный диктант — общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Организатор акции — фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Автором уникального текста Тотального диктанта каждый год становится известный писатель.

Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Конференция «Динамические процессы в современном русском языке» организуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Организаторы конференции — фонд «Тотальный диктант» и Новосибирский государственный университет.

Мероприятие проводится при поддержке фонда «Русский мир».

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