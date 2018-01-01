Статистика кассы по безработице за январь 2018

Дата публикации: Сегодня, 14:35 Просмотрено: 86

В январе численность зарегистрированных безработных по сравнению с прошлым месяцем была на 7% выше. В конце января было 33 270 зарегистрированных безработных, что составляет 5,2% рабочей силы от 16 лет до пенсионного возраста. В их числе людей с пониженной трудоспособностью было 10 037 человек или 30%. В связи с сокращениями, проведёнными в рамках административной реформы, в январе было больше чем обычно получателей страхового возмещения по сокращению.

Рост численности зарегистрированных безработных был для января обычным, так как в конце года заканчивается много срочных договоров, также в конце календарного года больше сокращений.

Руководитель аналитического отдела кассы по безработице Маргит Паулус: «В январе на рост численности зарегистрированных безработных в некоторой степени повлияла и административная реформа, так как часть людей, которые работали в волостных, городских и уездных правлениях и которых сократили в результате связанных с реформой перестановками, зарегистрировались в кассе по безработице. В итоге в январе численность зарегистрированных безработных по сравнению с прошлым месяцем была на 7% выше, хотя безработных было меньше чем в январе прошлого года».

В связи с сокращениями, проведёнными в рамках административной реформы, в январе было больше чем обычно получателей страхового возмещения по сокращению*. Страховое возмещение по сокращению было назначено в январе 1 444 людям. Почти половину получателей страхового возмещения составили в январе сокращённые работники городских, волостных и уездных правлений. Возмещение назначили на общую сумму в размере 2,9 млн евро, в т.ч. бывшим работникам городских, волостных и уездных правлений в размере около 1,5 млн евро.

Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы была в январе в Ида-Вирумаа (9,8%) и самая низкая в Харьюмаа (3,8%). В конце января большая часть зарегистрированных безработных состояла из тех, кто до регистрации работали неквалифицированными рабочими (23%), квалифицированными рабочими и ремесленниками (18%) и в секторе обслуживания и торговли (17%).

Из услуг кассы по безработице, больше всего людей принимало участие в обучении для рынка труда, консультировании по карьере и услуге трудовой реабилитации.

В январе в кассу по безработице было добавлено 4 333 новых предложений о работе, что составило на 58% предложений больше чем в декабре, хотя на 4% меньше чем в этот же период прошлого года. В течение месяца общее количество передаваемых рабочих мест составило 7578. Больше всего было предложений о работе для работников сектора обслуживания и торговли (20%), квалифицированных рабочих и ремесленников (20%) и для операторов и сборщиков станков и оборудования (18%).

В январе в кассу по безработице было подано 4 228 ходатайств об оценке трудоспособности, что составило на 15% больше ходатайств чем в декабре. По сравнению с тем же периодом прошлого года, в январе было подано на 6% ходатайств об оценке трудоспособности меньше. В январе было принято 4 888 решений об оценке трудоспособности**. Из них в более чем половине случаев (55%) человеку была назначена частичная трудоспособность, у 32% было определено отсутствие трудоспособности, трудоспособность не снизилась у 12% ходатайствующих, а также 1% ходатайств остался не оцененным.

Статистика зарегистрированной безработицы основывается на административных данных или отражает количество тех безработных, которые зарегистрировались в кассе по безработице. Статистику общей безработицы, занятых и неактивных на рынке труда людей в Эстонии делает Департамент статистики, который проводит для этого ежеквартальное исследование рабочей силы.

Страховое возмещение по сокращению выплачивается работнику или служащему, трудовые или служебные отношения которого длились с работодателем сроком не менее пяти лет. Точные условия приведены на портале кассы по безработице.

Эстонская касса по безработице