Налоговый департамент планирует регистрировать ресторанные счета в своей системе

Дата публикации: Сегодня, 14:08 Просмотрено: 109

Как сообщает rus.err.ee, для борьбы с зарплатами в конвертах Налогово-таможенный департамент и Союз гостиниц и ресторанов рассматривают возможность объединить кассовые системы предприятий общественного питания с налоговым департаментом.

Генеральный директор Налогового департамента Валдур Лайд сказал, что соответствующее предложение внес Союз гостиниц и ресторанов, передает ERR Uudised со ссылкой на Äripäev.

Система действовала бы таким образом, что все заказы сразу регистрировались бы в налоговом департаменте, что снизило бы вероятность обмана государства со стороны предпринимателей в сфере общественного питания.

"Если человек покупает блюдо дня, то это сразу будет регистрироваться через кассовую систему в данных налогового департамента. Тогда при продаже 20 порций будет невозможно сказать, что купили всего две, а стоимость остальных 18 отложить в черную кассу и платить с этого зарплату в конвертах", – пояснил Лайд.

По словам руководителя налогового департамента, их цель – снизить за четыре года число получающих зарплату в конверте по меньшей мере наполовину.

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