На Раквереском мясокомбинате завершилась забастовка в поддержку стачки работников предприятия

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В пятницу утром на входящем в концерн HKScan Раквереском мясокомбинате завершилась забастовка в поддержку стачки работников предприятия, новая трехдневная забастовка поддержки начнется в четверг на следующей неделе.

Являющийся доверенным лицом профсоюза Раквереского мясокомбината Андрус Сааремяги не смог назвать точное число участников забастовки поддержки и подтвердил, что на работников могло повлиять давление со стороны работодателя.

"Люди может быть запуганы и чувствуют, что их начинают запугивать. Может быть, такие факторы влияют», - сказал Сааремяги BNS, подтвердив, что в следующую среду работники бойни совместно с финским профсоюзом проведут пикет перед главной конторой HKScan в Турку, на следующий день вслед за этим начнется трехдневная забастовка поддержки.

За время забастовки численность членов профсоюза выросли примерно до 110 человек, всего на Раквереском мясокомбинате работают 785 человек.

Во вторник работники Раквереского мясокомбината начали бессрочную забастовку, участники которой добиваются повышения основной зарплаты на 16 процентов с 1 февраля 2018 года и повышения на 16 процентов основной зарплаты с 1 июля 2018 года. Кроме того, работники требуют, чтобы расчет зарплаты по результатам в будущем не менялся.

В ходе начавшегося в прошлом году спора работники скотобойни Раквереского комбината поначалу потребовали увеличить основную зарплату вдвое. Сейчас нетто-зарплата работника скотобойни составляет около 750 евро в месяц. Она состоит из основной зарплаты и доплат.

27 из 64 работников скотобойни провели в октябре прошлого года забастовку, в ходе которой они потребовали повышения зарплат. Из-за забастовки было уволено трое работников.

Для разрешения трудового спора работники обратились к государственному примирителю, который не смог добиться примирения сторон.

HKScan – скандинавский производитель мяса, который занимается производством и маркетингом свинины, говядины, баранины, мяса птицы, обработанного мяса и готовой еды. В прошлом году убытки концерна составили 18 млн евро при обороте в 1,8 млрд евро. В Эстонии концерну HKScan принадлежат Раквереский мясокомбинат и Tallegg.

BNS